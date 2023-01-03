Украинские СМИ пишут, что у вооруженных сил Украины появилась серьезная проблема. Она состоит в том, что много боевой техники находится в нерабочем состоянии из-за нанесенных повреждений.

Авторы публикации пишут, что опасность состоит в том, что у ВСУ в ближайшее время могут остаться только легкобронированные грузовые автомобили и джипы, что скажется на количестве потерь в личном составе.

Журналисты отмечают, что для того, чтобы отремонтировать и восстановить боевую технику, ее нужно переправить в Польшу, а для этого требуется много времени, которого нет. Тут имеется в виду период в несколько месяцев.

Сообщается, что проводить ремонтные работы на территории Украины возможности нет. Стоит большинство цехов и производств, так как они разрушены ракетными ударами российских ВС. Дополнительно есть проблемы с электроснабжением, не хватает и квалифицированных сотрудников.