Как сообщает в своем материале «ТВ Центр», российские подразделения смогли полностью прорвать оборону вооруженных сил Украины и занять центральную часть Соледара. На опубликованных видеокадрах видно, как российские военнослужащие ведут зачистку жилых кварталов города от украинских солдат. Сообщается, что город был взят в кольцо российской армией, поэтому от 300 до 600 бойцов ВСУ оказались в ловушке.

Группа российского спецназа смогла занять центральную часть города. Основной опорный пункт боевиков находился в здании городской администрации, который был успешно захвачен российскими бойцами. Теперь российские штурмовые группы зачищают каждый дом от остатков подразделений украинской армии. Оставшимся в «котле» украинским военнослужащим был поставлен ультиматум. ВСУ должны или сложить оружие и сдаться или они будут ликвидированы.

Отмечается, что российские войска нарастили давление по всей линии фронта на Донбассе. Эксперты не исключают, что если ситуация на фронте не измениться, то через пару недель ВСУ вынуждены будут покинуть и населенный пункт Артемовск.