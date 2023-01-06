Зарубежные ученые сделали интересное открытие. Для минимизации риска развития заболеваний сосудов и сердца, онкологии и преждевременной смерти, необходимо уделять своему здоровью всего лишь три минуты каждый день.

Лондонские ученые и врачи из Австралии опубликовали итоги своих исследований в популярном журнале. Специалисты изучили состояние 25 тысяч человек в возрасте около 60 лет.

Ученые надевали на них трекеры и анализировали связь между ежедневной физической активностью и наличием заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Эксперты пришли к выводу, если каждый день делать физические упражнения в течение 3-4 минут, это снизит риск заболеваний и преждевременной смерти практически на 50 процентов.

Для этого необходимы напряженные нагрузки, например, бег или быстрый подъем по лестнице.