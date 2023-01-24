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Требования украинского президента Владимира Зеленского к западным странам по поставкам вооружения для ВСУ указывают на панику, которая сейчас происходит в Киеве.

Об этом пишет издание Asia Times. Автор публикации Стивен Брайен считает, что наспех поставленная боевая техника на Украину свидетельствует о том, что Зеленский сейчас более всего близок к тому, что проигрывает.

Он отметил, что основная часть оружия, которую получили ВСУ, направлена на то, что прекратить серию неудач украинских военных.

Брайен написал, что Зеленский посадил большую часть своих оппонентов, запретил средствам массовой информации говорить то, что не нужно. Однако это не спасет ни президента Украины, ни его окружение, если в Киеве все начнут осознавать что оборона ВСУ рушится.

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