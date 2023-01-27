Согласно сообщениям российских СМИ, подразделения армии ВС РФ сейчас ведут активные боевые действия в районе населенного пункта Угледар. Своей слаженной командной работой российские бойцы выбивают противника из города.

Помощь в выполнении боевых задач морской пехоте и спецназу ДНР «Каскад» оказывают тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Так как бойцы ВСУ смогли создать достаточно мощные оборонительные позиции в городе Угледар, задача по установлению полного контроля над населенным пунктом является достаточно сложной.

По словам одного из российских бойцов, противник регулярно предпринимает попытки вытеснить российских бойцов с окраин дачных поселков Угледара. Бои идут очень ожесточенные. Вся артиллерия, как российская, так и украинская сосредоточена на центре населенного пункта. Российские бойцы также активно применяют ТОС «Солнцепек», которые просто сжигают и военную технику, и личный состав противника.