ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно сообщениям российских СМИ, подразделения армии ВС РФ сейчас ведут активные боевые действия в районе населенного пункта Угледар. Своей слаженной командной работой российские бойцы выбивают противника из города.

Помощь в выполнении боевых задач морской пехоте и спецназу ДНР «Каскад» оказывают тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Так как бойцы ВСУ смогли создать достаточно мощные оборонительные позиции в городе Угледар, задача по установлению полного контроля над населенным пунктом является достаточно сложной.

По словам одного из российских бойцов, противник регулярно предпринимает попытки вытеснить российских бойцов с окраин дачных поселков Угледара. Бои идут очень ожесточенные. Вся артиллерия, как российская, так и украинская сосредоточена на центре населенного пункта. Российские бойцы также активно применяют ТОС «Солнцепек», которые просто сжигают и военную технику, и личный состав противника.

Вам может понравиться

В Сети опубликованы новые кадры самого мощного штурма опорника ВСУ под Сватово

Военкоры портала «Русская весна» опубликовали новые видеокадры одного из наиболее известного в медийном плане боя на линии фронта в районе Сватово-Кременная. На новых кадрах, которые были сняты с разведывательного беспилотного

Депутат Саблин показал кадры ликвидации ЗРК С-300 ВСУ в Харьковской области

Депутат Государственной думы и командир подразделения БАРС «Каскад» Дмитрий Саблин в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик с уничтожением украинской системы противовоздушной обороны в Харьковской области. На опубликованных кадрах можно увидеть момент

В Молдавии заявили, что стране нужны военные союзы из-за Украины

Власти Молдавии из-за украинского конфликта задумались о том, что стране необходимо менять свою военную стратегию и рассмотреть вопрос вхождения в военные союзы. Об этом рассказал Анатолий Носатый, глава оборонного ведомства