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Как сообщает британская газета The Times в своем материале, с официального снимка, который был размещен на страничке министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Гранта Шэппса в одной из социальных сетей, пропало изображение экс-премьера Джонсона после известия о неудачном пуске первого в истории космического спутника с территории Соединенного Королевства.

Сообщается, что оригинальная фотография была сделана во время встречи бывшего премьера Джонсона и Шэппса с сотрудниками американской компании Virgin Orbit, которая состоялась еще летом 2022, на фоне ракетоносителя воздушного запуска под названием LauncherOne. Однако как только пользователи социальной сети обратили внимание, что с фотографии пропал Джонсон, министр по делам бизнеса и вовсе удалил фотографию целиком.

Напомним, что первый в истории пуск космического спутника, который должен был пройти на территории Соединенного Королевства, завершился полным провалом. Разрекламированный ракетоноситель LauncherOne не справился со своим заданием, не сумев вывести спутник на орбиту.

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