Американское издание The Hill, ссылаясь на Минобороны Великобритании, сообщило что Соледар находится под контролем ВС России после четырехдневного штурма. Британцы считают, что цель Москвы – сделать из данного населенного пункта плацдарм для того, чтобы окружить Артемовск (украинское название Бахмут).

Британское издание пишет, что с начала специальной военной операции российские войска забрали под свой контроль тысячи километров украинских территорий. Но за последние месяцы операции потеряли некоторые участки из-за регулярных контрнаступлений украинской армии. И теперь ВС России очень близки к своему самому большому успеху с августа 2022 года. Соледар расположен на севере от Бахмута. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Соледар является очень тяжелой и сложной для войск ВСУ.

Ссылаясь на данные британской разведки The Hill пишет, что Соледар необходим российским войскам для того, чтобы окружить Бахмут, который находится всего в десяти километрах. Таким образом, пути сообщения для ВСУ будут нарушены. А захват Бахмута российскими войсками позволит ВС РФ и далее продвигаться ко всем ключевым точкам восточных частей Украины.