Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское издание The Hill, ссылаясь на Минобороны Великобритании, сообщило что Соледар находится под контролем ВС России после четырехдневного штурма. Британцы считают, что цель Москвы – сделать из данного населенного пункта плацдарм для того, чтобы окружить Артемовск (украинское название Бахмут).

Британское издание пишет, что с начала специальной военной операции российские войска забрали под свой контроль тысячи километров украинских территорий. Но за последние месяцы операции потеряли некоторые участки из-за регулярных контрнаступлений украинской армии. И теперь ВС России очень близки к своему самому большому успеху с августа 2022 года. Соледар расположен на севере от Бахмута. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Соледар является очень тяжелой и сложной для войск ВСУ.

Ссылаясь на данные британской разведки The Hill пишет, что Соледар необходим российским войскам для того, чтобы окружить Бахмут, который находится всего в десяти километрах. Таким образом, пути сообщения для ВСУ будут нарушены. А захват Бахмута российскими войсками позволит ВС РФ и далее продвигаться ко всем ключевым точкам восточных частей Украины.

Вам может понравиться

RusVesna опубликовала видеозапись боя российского военнослужащего против украинского беспилотника

Сайт «Русская Весна» опубликовал удивительные видеокадры спасения российского солдата от осколочного снаряда, который на него сбросил украинский беспилотник. В объектив камеры БПЛА неприятеля попала ситуация, как российскому солдату удалось успешно

Получивший в зоне СВО ранение журналист Третьяков рассказал о проблемах «трехсотых» бойцов

Как сообщает «Московский Комсомолец» в своем материале, российский журналист Никита Третьяков, который был мобилизован в сентябре и принимал участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, рассказал, как

Военкор Сладков назвал переломный момент в рядах ВСУ из-за тактики Суровикина

Военный корреспондент Александр Сладков отмечает в своем материале для РИА ФАН, что тактика командующего войсками в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина заключается в одновременном давлении по всей линии боевого