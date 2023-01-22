Новые 2,5 миллиарда долларов военной помощи для Украины, выделенные решением президента США Байдена, включают в себя бронетехнику, средства ПВО, артиллерийские боеприпасы и многое другое. Военный обозреватель портала The Drive Джозеф Тревитик привел подробный список американской поставки оружия Киеву. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Пентагон объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов. Он включает в себя почти сотню колесных бронированных машин Stryker, чего не было ни в одном из предыдущих пакетов. Кроме всего прочего, сюда также включены гусеничные боевые машины Bradley, системы ПВО Avenger и множество других ракет и артиллерийских боеприпасов.

The Drive уточняет: данный новый пакет военной помощи Украине представляет собой реализацию так называемых «особых президентских прав», которыми воспользовался Джо Байден, чтобы избежать почти гарантированной оппозиции Конгресса. «Президент Соединенных Штатов при определенных обстоятельствах имеет право оказывать помощь дружественным странам, выделяя оружие напрямую из военных запасов США.

Список полного содержимого пакета, предоставленный Пентагоном, выглядит следующим образом:

Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

8 мобильных ЗРК Avenger ближнего радиуса действия;

59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley с сопутствующим боезапасом – 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров (БТР) Stryker, в том числе в комплектации с 20 минными катками;

53 тактических автомашин с противоминной защитой (MRAP);

350 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

20 000 155-мм артиллерийских снарядов;

Около 600 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

11 800 выстрелов к 120-мм минометам;

Дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

12 машин для транспортировки боеприпасов на поле боя;

6 командно-штабных машин;

22 тактические машины для буксировки вооружения;

Авиационные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM) AGM-88;

Около 2000 противотанковых ракет;

Более 3 000 000 патронов к стрелковому оружию;

Демонтажное оборудование для расчистки препятствий;

Противопехотные мины Claymore;

Приборы ночного видения;

Запасные части и другое полевое оборудование.

Пока что остается неясным, какие именно из множества вариантов Stryker (их насчитывается 18 основных модификаций) может получить Украина. Описание их Пентагоном как «бронетранспортеры» указывает на то, что по крайней мере часть машин будет иметь базовую конфигурацию пехотных транспортных средств. Такая машина имеет экипаж из двух человек, место для еще девяти военнослужащих и обычно вооружена крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом в дистанционно управляемой установке на крыше.

«Что касается более тяжелых бронированных машин, то 59 дополнительных Bradley в этом пакете более чем удвоят количество этих гусеничных БМП, которые должна будет получить Украина согласно предыдущему пакету военной помощи от США. В дополнение к более существенной бронезащите, чем у «Страйкеров», эти машины вооружены 25-мм автоматическими пушками и пусковыми установками противотанковых ракет TOW, а также имеют в оснащении приборы ночного видения и инфракрасный датчик.