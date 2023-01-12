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Конгрессвумен Тейлор Грин выступила с резкой критикой против предложения поставить бюст украинского президента Владимира Зеленского в Капитолии. При этом Грин напомнила всем американским конгрессменам, что они должны думать об интересах США, а не Украины. Об этом конгрессвумен написала в одной из социальных сетей.

Таким образом, Грин выразила свое мнение по поводу резолюции, представленной одним из республиканцев в палате представителей США по имени Джо Уилсон. Данная резолюция предполагает установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в той части Капитолия, где проводит свои заседания палата представителей.

Грин написала на своей страничке в социальной сети, что она выступает категорически против данного предложения, так как она служит в первую очередь Америке, а не Украине. При этом ее резкое негативное отношение к данной резолюции поддержал и ее коллега по палате представителей Энди Биггс, который написал на своей страничке в социальной сети, что, по видимому, 100 миллиардов долларов, которые были выделены Украине, не достаточно.

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