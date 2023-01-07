Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материал издания Telegraph, французский президент Эммануэль Макрон своим решением о передаче вооруженным силам Украины бронемашин AMX-10 нарушил негласное военное табу.

Авторы Telegraph Ник Гаттеридж и Джо Барнс отмечают, что на первый взгляд французские боевые машины пехоты AMX-10 с установленным 105-мм орудием не представляют собой ничего необычного. Однако, таким образом, французский президент первым начал поставки наступательных боевых машин западного производства на территорию Украины.

Обозреватели издания заявили, что таким решением Эммануэль Макрон «нарушил красную черту» негласного военного табу. Причем, такое решение президента Франции выводит страну в лидеры оказания военное поддержки ВСУ. Хотя раньше ее помощь была значительно меньше выделяемой военной поддержки от США, Германии или Великобритании.

Напомним, что французский президент Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Украины сообщил, что ВСУ получат партию бронированных машин AMX-10 RC.