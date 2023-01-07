Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материал издания Telegraph, французский президент Эммануэль Макрон своим решением о передаче вооруженным силам Украины бронемашин AMX-10 нарушил негласное военное табу.

Авторы Telegraph Ник Гаттеридж и Джо Барнс отмечают, что на первый взгляд французские боевые машины пехоты AMX-10 с установленным 105-мм орудием не представляют собой ничего необычного. Однако, таким образом, французский президент первым начал поставки наступательных боевых машин западного производства на территорию Украины.

Обозреватели издания заявили, что таким решением Эммануэль Макрон «нарушил красную черту» негласного военного табу. Причем, такое решение президента Франции выводит страну в лидеры оказания военное поддержки ВСУ. Хотя раньше ее помощь была значительно меньше выделяемой военной поддержки от США, Германии или Великобритании.

Напомним, что французский президент Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Украины сообщил, что ВСУ получат партию бронированных машин AMX-10 RC.

Вам может понравиться

Украине не достичь целей по выводу российских войск из Донбасса и Крыма

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на польское издание Mysl Polska, Киевская власть не сможет осуществить задуманное по поводу вывода российских войск из Донбасса и Крыма. Автор материала Питер Уайт

Atlantic Council: ВСУ готовят войска для осуществления зимнего контрнаступления

Аналитик американского аналитического центра Atlantic Council Питер Дикинсон во время своего интервью для телеканала Euronews сообщил, что ВСУ стали собирать войска и экономно расходовать боеприпасы для того, чтобы осуществить крупную

Российское Минобороны отчиталось о результатах спецоперации за сутки

Российское оборонное ведомство выложило сводку результатов работы российских военнослужащих в зоне СВО за минувшие сутки. Так, ВС России уничтожили около 26 единиц бронированной техники, 20 автомобилей и около 470 бойцов