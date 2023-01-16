Официальное лицо Ирана подтвердило, что примерно в конце марта этого года истребители Су-35 вместе целым рядом других систем вооружений российского производства будут поставлены Тегерану в рамках крупного «пакетного» соглашения. Об этом сообщает иранское государственное информационное агентство Tasnim. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Иранский парламентарий Шахриар Хейдари, который также является членом комитета иранского парламента по внешней политике и национальной безопасности, в беседе с государственным информационным агентством Tasnim заявил, что Иран рассчитывает получить от России поставку из «нескольких истребителей Су-35 в начале следующего года» по традиционному иранскому календарю, который начнется в 21 марта.

Однако Хейдари предпочел не называть точное количество истребителей – ни тех, которые Иран получит в объявленный срок, ни общее их число, заказанное у России. Дополнительно депутат отметил, что Иран также заказал у России ряд другой военной техники, включая системы ПВО, ракетные комплексы и военные вертолеты, большая часть которых будет поставлена в ближайшее время.

Ранее во многих зарубежных СМИ сообщалось, что Иран рассматривал закупку у России 24 двухдвигательных сверхманевренных многоцелевых истребителей поколения «4++», которые в основном используются для миссий по завоеванию господства в воздухе. Ожидается, что часть этих боевых самолетов будет размещена на тактической авиабазе (TAB) номер 8 ВВС Исламской Республики Иран (IRIAF), которая расположена в городе Исфахан в центре страны.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявляет, что истребитель Су-35 «сочетает в себе качества современного истребителя (сверхманевренность, превосходные активные и пассивные средства обнаружения, высокая сверхзвуковая скорость и дальность полета, способность управлять действиями боевой группы и т. д.). К главным достоинствам Су-35 относятся широкая номенклатура переносимого вооружения, современная многоканальная система РЭБ, пониженная радиолокационная заметность, высокая боевая живучесть».

В Tasnim напомнили, что уже довольно долгое время Иран не приобретал новых истребителей для оснащения своих ВВС, за исключением нескольких российских истребителей МиГ-29 Fulcrum, которые он купил в 1990-х годах. В последние месяцы Иран и Россия подписали пакет из крупных соглашений, направленных на активизацию экономического, торгового, энергетического и военного сотрудничества.

Зарубежные военные аналитики отмечают, что информация и сообщения о возможной «сделке» между Россией и Ираном начали публиковаться еще более года назад, сразу после «отмены» Египтом намеченной закупки дополнительной партии российских истребителей Су-35, в то время как большая часть этих боевых самолетов была уже изготовлена авиазаводом ОАК в Комсомольске-на-Амуре.

«Приобретение Су-35 станет отличной модернизацией для иранских ВВС», – отмечает военный портал OnAlert. В течение 2022 года Тегеран наладил более тесные связи с Москвой, в том числе в плане совершенствования и углубления военно-стратегического сотрудничества, что «открыло путь» для нового крупного соглашения между двумя странами, которое может включать поставку Ираном важных компонентов беспилотных летательных аппаратов (а возможно, также и оперативно-тактических ракетных систем класса «земля-земля») в обмен на истребители и ряд других современных систем вооружений российского производства.