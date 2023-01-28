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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы российских танкистов в зоне проведения специальной военной операции. Сообщается, что танкисты вооруженных сил России Центрального военного округа смогли ликвидировать диверсионно-разведывательную группу противника.

Российский танкист рассказал, что их боевая машина получила приказ выдвинуться на огневую позицию и поразить местоположение украинской ДРГ, которая была обнаружена российскими разведчиками. При этом, как отмечает член экипажа танка, они вели огонь из закрытой позиции, поэтому противнику было трудно их заметить.

Представители оборонного ведомства отметили, что российские танкисты ликвидируют украинских боевиков из 125-мм орудий. Российский танкист уточнил, что первый выстрел был пристрелочным. После этого при помощи корректировки огня с беспилотного летательного аппарата два последующих выстрела были нанесены точно по местоположению противника.

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