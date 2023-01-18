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Как сообщает RG.ru, командир одного из российских батальонов с позывным «Поляк» рассказал о том, что российские танкисты и десант уверенно идут вперед на сватовском направлении в Луганской Народной Республике. Он отметил, что совместная работа танкистов и ВДВ приносит свои плоды.

Сначала танковые бригады атакуют огнем позиции противника, а после этого десантники осуществляют зачистку позиций бойцов вооруженных сил Украины. По словам «Поляка» за неделю российские бойцы смогли продвинуться, как минимум, более чем на тысячу метров. За минувший день, как рассказал российский военный, совместными усилиями танкистов и десантников удалось уничтожить два опорных пункта ВСУ и ликвидировать порядка 20 человек личного состава противника.

Ранее командир танковой роты вооруженных сил России рассказал о том, что на запорожском направлении активно сдаются в плен солдаты ВСУ. Он отметил, что состояние противника преимущественно «плачевное».

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