Военный эксперт Даниил Безсонов из ДНР в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором видно, как российский танк Т-80БВ, разработанный еще в далеком 1985 году, смог обойти американскую боевую машину Abrams по характеристикам удельной мощности и своим ходовым качествам.

На опубликованной видеозаписи видно, как российский танк Т-80БВ без особого труда смог заехать на снежную горку. А вот на следующих кадрах видно, что подобное препятствие не покорилось американскому танку Abrams.

Сообщается, что оба танка оснащаются двигателями одной и той же конструкции, а именно газотурбинной. Однако российская боевая машина располагает двигателем с мощностью в 1100 л. с., в то время как американский танк оснащается двигателем, который выдает целых 1500 л. с. Но с учетом веса танков, удельная мощность российской машины составляет 25 лошадиных сил на 1 тонну веса, тогда как американский танк имеет всего 22 лошадиные силы на тонну.