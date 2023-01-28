Губернатор Александр Беглов должен предоставить Куйбышевскому суду Петербурга письменную позицию по иску юриста Ирины Баханович. Такой же документ должны подать и представители Комитета по благоустройству. Оба выступают ответчиками в деле.

Ранее Баханович подала иск. Она подчеркнула, что коммунальные службы Петербурга не справились со своими обязанностями. В результате горожане часто жаловались на неубранные снег и наледь. Юрист полагает, что это затрагивает права жителей Северной столицы.

Изначально суд полагал, что нарушений нет. Однако позже были предоставлены дополнительные документы. Первое заседание должно состояться 8 февраля. В случае, если ответчики не предоставят требуемые бумаги, суд будет опираться уже на доказательства Баханович.

Стоит отметить, что это не первый иск юриста против Беглова. Ранее Баханович подала в суд за блокировку доступа к странице градоначальника в соцсетях. Она призвала всех «забаненых» поступать также.