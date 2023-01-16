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Как сообщает в своем материале «Свободная пресса», российские военные аналитики еще летом 2022 года заявляли, что оборонительные рубежи вооруженных сил Украины на линии Северск-Соледар-Бахмут хорошо подготовлены к длительной обороне. По этой причине военный эксперты были уверены, что на прорыв украинской обороны уйдут месяцы. И вот с фронта пришла новость об освобождении Соледара.

При этом бывший министр обороны ДНР Игорь Стрлеков считает, что пока рано радоваться новости об освобождении Соледара. Стрелков считает, что данная победа ровным счетом не значит ничего, если сравнивать ее с оставлением намного более крупного Изюма, не говоря уже об отходе их Херсона. При этом речи о прорыве линии обороны Северск-Соледар-Бахмут пока что не идет.

Игорь Стрелков заявил, что российское командование выбрало тактику лобовых атак населенных пунктов первой мировой, в то время, как современная стратегия ведения боевых действий предполагает создание таких условий, чтобы противник вынужден был сам покинуть свои оборонительные рубежи.

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