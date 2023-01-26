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Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, заявил, что может рассмотреть приглашение Евгения Пригожина, владельца ЧВК «Вагнер», о вступлении в ряды его боевиков. Стрелкову предложили занять место командующего штурмовым отрядом.

Он отметил, что если Пригожин хочет что-то предложить, то это лучше делать лично. Если данное предложение будет серьезным, а не издевательством, то Стрелков рассмотрит его.

Ранее Евгений Пригожин в канале Телеграм написал, что готов видеть Стрелкова командиром отряда. Он его пригласил после того, как Стрелков выдвинул обвинения в отношении Пригожина в чрезмерной публичности. Экс-министр обороны ДНР отметил, что уголовник не может занимать столь значительное место в российском медийном пространстве.

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