Вадим Омельченко, украинский посол во Франции, заявил, что власти стран Запада пообещали Киеву прислать 321 боевой танк.

Он отметил, что ряд западных лидеров официально подтвердили о включении в пакет военной помощи 321 тяжелого танка. Однако сроки отправки пока не определены. Омельченко добавил, что эта помощь нужна ВСУ как можно быстрее.

Посол отметил, что украинские власти осознают, что есть риск того, что доставка боевой техники растянется на несколько месяцев. По этой причине Зеленский просит отправить танки как можно быстрее. Если они приедут только к концу лета, это будет очень поздно.

Ранее Эммануэль Макрон, глава Франции, рассказал, что не исключает того, что будет оказывать и далее военную помощь Киеву. Возможно, страна отправит танки Leclerc для нужд ВСУ.