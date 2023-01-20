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На российском рынке электроники резко снизилась стоимость новинки от компании Apple, а именно новой базовой модели линейки iPhone 14 Plus. Об этом пишет в своем материале портал Hi-Tech Mail.ru.

Проанализировав предложения в каталогах электроники, авторы материала пришли к выводу, что стоимость новинки на текущий момент составляет примерно 70 тысяч рублей. При этом отмечается, что на старте продаж новинка предлагалась российскими ретейлерами за 95 тысяч рублей. Соответственно стоимость новинки опустилась сразу на четверть от первоначальной цены.

Напомним, что новинка от компании Apple смартфон iPhone 14 Plus понравится любителям телефонов с большим экраном. Устройство оборудовано дисплеем с диагональю, как и у топовой модели брэнда, в 6,7 дюймов. Однако в отличие от старшей модели в смартфоне iPhone 14 Plus отсутствует экранный вырез Dynamic Island, тройная камера. Также модель оснащается не таким мощным процессором.

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