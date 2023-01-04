Корреспонденты РИА Новости пообщались с председателем Всемирного союза староверов Леонидом Севастьянове об умершем папе Римском Бенедикте XVI. По словам Севастьянова, который был лично знаком с понтификом, Бенедикт XVI свято верил в фатимские пророчества Божьей матери. Согласно данным пророчествам Россия должна стать великим государством, которое вернет всему миру христианские ценности.

Напомним, что Бенедикт XVI умер 31 декабря в возрасте 96 лет, пребывая в монастыре Mater Ecclesiae, который находится в Ватикане. Попрощаться с умершим понтификом можно со 2 января в соборе Святого Петра. Церемония похорон назначена на 5 января, которую проведет лично папа Римский Франциск.

Севастьянов заявил, что он познакомился лично с будущим папой Бенедикотом XVI, когда тот был еще кардиналом, во время своей учебы в Риме. По его словам, во время одной из последних бесед с Бенедиктом XVI, которая состоялась в 2018 году, последний рассказал о фатимских пророчествах Божьей матери. Бенедикт XVI рассказал, что Божья матерь предрекла великое будущее России, которая должна сохранить христианскую веру.