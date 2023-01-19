Российские специалисты Арктического НИИ сообщили, что вырастили на «Востоке» перец и томаты, а в следующем месяце начнут работу по выращиванию арбузов. Для чего это нужно, рассказал портал РИА Новости.

Овощи в арктической зоне выращиваются не для того, чтобы их есть. Это научный эксперимент, который позволит узнать, можно ли растить фрукты и овощи в закрытых искусственных экосистемах, например, на Марсе или на Луне. Как выяснилось, эта задача выполнима.

Томаты и перец в Арктике выросли благодаря специальным фитотехкомплексам, в которых создано необходимое сочетание воздуха, влажности и твердой среды. Вместо почвы был применен ее заменитель, который напоминает ткань. Вместо солнечного света применялось светодиодное излучение, а вода и питательные вещества поступали к семенам по специально созданным капиллярам.