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Украинские вооруженные силы планируют начать отступление и покинуть Соледар, который находится в Донецкой республике. Об этом пишут российские и украинские СМИ, ссылаясь на свои источники.

Канал «Военные осведомитель» пишет, что есть неподтвержденные официальными лицами сообщения о том, что неприятель начал отводить свои формирования из Соледара.

Канал Телеграм под названием «Резидент» заявил, что Залужный, возглавляющий ВСУ, сообщил Зеленскому о сложной ситуации в Соледаре и призвал начать выведение украинских подразделений из окруженного города.

А украинский корреспондент Юрий Бутусов пишет, что бойцы ВСУ в Соледаре оказались в сложной ситуации. Он отметил, что ситуация в Соледаре намного серьезнее и опаснее, чем была в Бахмуте.

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