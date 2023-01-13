Пентагону будет необходимо не менее пяти лет для того, чтобы полностью восстановить потраченные запасы вооружения, боевой техники и боеприпасов, которые стали заканчиваться из-за оказанной помощи Киеву. Об этом рассказал Марк Канчиан, американский полковник в отставке.

Военный США дал свой прогноз, согласно которому для восстановления арсенала комплексов Javelin и артиллерийских снарядов 155-мм потребуется не меньше пяти лет. А чтобы восстановить запасы ПЗРК Stinger – не меньше шести лет.

При этом, по мнению эксперта, у военных компаний США не получится пополнить резервы страны, если их производства будут работать в обычном режиме.

Канчиан заявил, что Штаты будут продолжать оказывать военную помощь Киеву, однако пополнение потраченных запасов скоро станет серьезной проблемой.