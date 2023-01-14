Вслед за решением Франции отправить Украине партию своих колесных бронированных боевых машин (ББМ), о готовности оказать «военную помощь» подобной, но более тяжелой гусеничной бронетехникой согласованно заявили официальные лица США и Германии. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Администрация Байдена в четверг объявила о планах оснастить Украину боевыми машинами пехоты Bradley, в то время как немецкие официальные лица заявили, что отправят военную технику сопоставимого класса – ББМ Marders. Совместное заявление Берлина и Вашингтона последовало за аналогичным шагом Франции в начале этой недели. Париж обязался отправить неустановленное количество машин AMX-10 RC, заявленных как «легкие танки на колесном шасси с бронебойными 105-мм орудиями».

Согласно оценкам военных аналитиков, ожидается, что западная наземная бронетехника будет поставлена Киеву в модификациях не ранее чем десятилетней давности.

«Украина многократно настаивала на том, чтобы западные державы пожертвовали бронетехнику, танки, системы ПВО и ракеты большей дальности для условий интенсивных зимних боев. Однако официальные лица США и Германии ранее воздерживались от предоставления Украине современных боевых машин и танков западного производства, поскольку они потребуют значительной подготовки и опыта в области логистики и могут привести к эскалации конфликта с Россией за пределы Украины», – отмечает Defense News.

Издание также указывает, что M2 Bradley, гусеничная бронированная машина производства BAE Systems, вмещает до 10 военнослужащих и обычно вооружена 25-мм скорострельной пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя установками для запуска противотанковых управляемых ракет. Армия США имеет на вооружении около 2400 ББМ Bradley, но при этом дан старт программе перехода на постепенную замену этих машин, начавших впервые поступать на вооружение 40 лет назад.

Более новые версии германских ББМ Marder производства Rheinmetall оснащены 20-мм пушкой, двумя пулеметами MG3 калибра 7,62 мм и противотанковыми ракетами. Marder находится на вооружении Бундесвера уже более 50 лет, но германская армия инициировала дальнейшее продление срока их службы после того, как намеченный преемник – ББМ Puma – показал, что испытывает ряд серьезных технических и производственных проблем.

Согласно сообщению агентства Reuters, в готовящийся Пентагоном новый пакет «военной помощи» Украине намечено включить 50 единиц ББМ «Брэдли». В Германии 6 января также назвали число боевых машин Marder, которые страна решила передать украинским военным. «40 машин будут готовы в первом квартале и могут быть отправлены в Украину» после «восьминедельного обучения» солдат украинской армии, сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, согласно сообщению французского портала RFI.

Как поясняет RFI, французская ББМ AMX-10RC производства концерна Nexter, обещанная Украине, – это разработанный в 1970-х годах «колесный легкий танк весом от 17 до 20 тонн, вооруженный 105-мм пушкой и двумя пулеметами калибра 7,62 мм. Он предназначен для разведки и огневой поддержки пехоты. «На пересеченной местности она имеет почти такую же проходимость, как у гусеничных машин», заявляет производитель.

В начале 2010-х годов все AMX-10RC были модернизированы: оснащены компьютерной системой связи и мониторинга поля боя, а также усиленной бронезащитой. Французские ББМ ранее участвовали во многих миротворческих операциях на Африканском континенте и в бывшей Югославии, а также применялись в войне в Персидском заливе. Франция также экспортировала их в Марокко и Катар. В армии Франции им на смену сейчас приходят разведывательно-боевые бронеавтомобили Jaguar, программа перевооружения рассчитана до 2030 года.

Как США, так и Германия заявили, что планируют обучить украинские силы для боевого использования соответствующих типов поставляемой бронетехники.

«Эти решения подчеркивают, что западные союзники в настоящее время предпринимают шаги по радикальному усилению бронетанковых возможностей Украины», – отмечает военный обозреватель американского портала The Drive. Кроме того, он обращает особое внимание на то, что Германия также пообещала «последовать за США и поставить в Украину батарею зенитно-ракетных систем Patriot» из своего собственного арсенала.