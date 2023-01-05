Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили самолет Су-25, который принадлежал Украине. Об этом сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны РФ.

Российская армия также смогла перехватить четыре ракеты HARM с противорадиолокационным действием, 21 беспилотник и пять реактивных снарядов, выпущенных из установки HIMARS.

Также за минувшие сутки военные РФ смогли ликвидировать двадцать один украинский беспилотник. Дроны были сбиты в воздушном пространстве над Запорожской и Херсонской областями, а также над Луганский и Донецкой народными республиками.

Напомним, что российская армия продолжает вести военную спецоперацию на территории Украины, о которой в конце февраля объявил Владимир Путин.

Вам может понравиться

Российское Минобороны отчиталось о результатах спецоперации за сутки

Российское оборонное ведомство выложило сводку результатов работы российских военнослужащих в зоне СВО за минувшие сутки. Так, ВС России уничтожили около 26 единиц бронированной техники, 20 автомобилей и около 470 бойцов

Военкоры показали, как российские бронемашины преодолевают зимнее бездорожье в ЛНР

Российские бронированные боевые машины замечены на бездорожье в ЛНР на территории Украины. Отмечается, что они свободно преодолевали препятствия и грязную жижу на пути. Кадры выложил канал Телеграм «Операция Z: Военкоры

Памятник Герою СССР Александру Матросову был демонтирован в Днепропетровске

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна», в Днепропетровске коммунальные службы демонтировали памятник известному Герою Советского Союза Александру Матросову. В своем Telegram-канале украинское издание «Страна» опубликовало информацию