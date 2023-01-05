Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили самолет Су-25, который принадлежал Украине. Об этом сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны РФ.

Российская армия также смогла перехватить четыре ракеты HARM с противорадиолокационным действием, 21 беспилотник и пять реактивных снарядов, выпущенных из установки HIMARS.

Также за минувшие сутки военные РФ смогли ликвидировать двадцать один украинский беспилотник. Дроны были сбиты в воздушном пространстве над Запорожской и Херсонской областями, а также над Луганский и Донецкой народными республиками.

Напомним, что российская армия продолжает вести военную спецоперацию на территории Украины, о которой в конце февраля объявил Владимир Путин.