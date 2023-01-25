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Немецкий журнал Der Spiegel в своем материале отмечает, что заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Североатлантического альянса, передать вооруженным силам Украины боевые корабли, истребители и подводные лодки.

Комментируя решение о поставках немецких танков Leopard 2 на территорию Украины, Мельник заявил, что это лишь первый шаг в обеспечении потребностей вооруженных сил Украины. По его словам, ВСУ должны иметь военные корабли, чтобы защищать свои порты в Черном море. Также ВМС Украины должен иметь в своем составе подводные лодки, чтобы не допустить атаки военных кораблей ВС РФ со стороны Крыма.

При этом Мельник отметил, что в распоряжении стран коллективного Запада имеется достаточное количество боевых кораблей, чтобы передать их вооруженным силам Украины без потерь для обеспечения собственной безопасности. Также Мельник заявил о необходимости поставок истребителей Tornado и Eurofighter Украине.

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