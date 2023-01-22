ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкое издание Speigel сообщает, что оборонное ведомство Германии готово отправить на территорию Украины 19 своих танков Leopard 2, которые используются во время учений немецкой армии в качестве мишеней.

Авторы материала пишут, что немецкое Министерство обороны весной 2022 года провело инвентаризацию всех танков Leopard 2, находящихся на вооружении армии Германии, чтобы понять, какое количество своих танков страна может передать вооруженным силам Украины без потери своей обороноспособности.

Немецкие журналисты, ссылаясь на документы немецкого Министерства обороны, сообщают, что всего на вооружении бундесвера находится 312 танков Leopard 2 различных годов выпуска и модификаций. При этом, 99 из общего числа танков числились в состоянии прохождения ремонтно-восстановительных работ.

Сообщается, что бундесвер может передать Украине только 19 танков Leopard 2 модификации 2А5, которые использовались в качестве имитации «сил противника» во время учений.

Вам может понравиться

Чижевский: украинская прокуратура не обнаружила доказательств причастности Ирана к поставкам дронов в Россию

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации, один из сотрудников офиса генерального прокурора Украины по имени Иван Чижевский заявил о том, что следователи его ведомства не

Бальбек оценил идею мониторинга заявлений публичных людей против спецоперации на Украине

Руслан Бальбек, политолог, прокомментировал предложение, что необходимо мониторить мнения публичных людей. Тут имеются в виду сделанные заявления против ведения спецоперации на территории Украины, сообщает RT. Эксперт рассказал, что эта идея

Боец ЧВК «Вагнер»: украинские бойцы применяют боеприпасы с фосфором в Артемовске

Как сообщает РИА Новости, один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что в Артемовске (украинское название Бахмут) бойцы вооруженных сил Украины применяют боеприпасы с фосфором. По словам одного из