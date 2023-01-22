Немецкое издание Speigel сообщает, что оборонное ведомство Германии готово отправить на территорию Украины 19 своих танков Leopard 2, которые используются во время учений немецкой армии в качестве мишеней.

Авторы материала пишут, что немецкое Министерство обороны весной 2022 года провело инвентаризацию всех танков Leopard 2, находящихся на вооружении армии Германии, чтобы понять, какое количество своих танков страна может передать вооруженным силам Украины без потери своей обороноспособности.

Немецкие журналисты, ссылаясь на документы немецкого Министерства обороны, сообщают, что всего на вооружении бундесвера находится 312 танков Leopard 2 различных годов выпуска и модификаций. При этом, 99 из общего числа танков числились в состоянии прохождения ремонтно-восстановительных работ.

Сообщается, что бундесвер может передать Украине только 19 танков Leopard 2 модификации 2А5, которые использовались в качестве имитации «сил противника» во время учений.