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Как сообщает в своем материале деловая газета «Взгляд», специальная военная операция неожиданным образом начала воздействовать на российское общество, под ее воздействием в России даже началось нечто похожее на культурную революцию. При этом эксперты отмечают, что подобное уже было в истории России в период 1917 года, когда в обществе отмечался массовый отказы от былых кумиров и создание новых, которые бы отвечали новому духу времени.

На все попытки коллективного Запада ввести блокаду российской культуры во всех сферах, Россия ответила бурным развитием новых культурных произведений, которые призваны осмыслить новый путь современной России. При этом долго без российского культурного наследия в Европе не продержались. Например, в начале декабря на сцене театра La Scala была поставлена опера Мусоргского «Борис Годунов», где участвовали российские певцы. При этом оперу посетила почти вся политическая элита ЕС.

Российская культура в течение всего 2022 года продемонстрировала всему миру, что она не только выжила на фоне блокады, но и начала бурно развиваться. Наконец-то, канула в Лету эпоха колониальной культуры, которая господствовала в российском обществе до СВО. Теперь перед российским обществом стоит задача определения своего нового культурного образа.

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