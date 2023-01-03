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Команда губернатора Александра Беглова не заботится о своевременной уборке Петербурга. Такое заявление сделал политолог Владимир Соловейчик.

Эксперт констатировал халатное отношение Смольного к очистке петербургских улиц зимой. Коммунальные службы не приступают вовремя к уборке города. Растаявший снег после похолодания начинает замерзать, образуя гололед на пешеходной и проезжей частях.

«Конечно, ситуация с уборкой снега, погодными перепадами вызывает проблему гололедицы. Снег не убирается, потом погодный перепад, он растаял, вовремя не убрали, погодный перепад, он замерз, и — привет, каток! Это полное и абсолютное безобразие», — говорится в комментарии Соловейчика для прессы.

Ранее стало известно, что петербуржцев ожидает похолодание. Синоптики предупредили жителей города о мокром снеге, гололеде и температуре воздуха минус два градуса.

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