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Владимир Соловьев, журналист, в своей телепередаче осудил Игоря Стрелкова (Гиркина). Последний ранее занимал пост главы минобороны ДНР. Видеозапись с критикой Соловьева доступна в сети.

Соловьев заявил, что Стрелков – не кто иной, как голодранец, который не способен найти линию боевого соприкосновения. Журналист отметил, что если бы бывший министр не сбежал трусливо из Славянска, то сейчас ситуация была бы иной.

Ранее, в 2019 году, Игорь Стрелков рассказывал, что ополчение Донецкой республики летом 2014 года испытывало серьезный дефицит вооружения и боевых припасов. Он заявил, что если бы у него оказались в наличии те ресурсы, что стали доступны позже, то ни Краматорск, ни Славянск не были бы так легко сданы ВСУ.

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