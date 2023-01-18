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Во время боевых действий за населенный пункт Соледар украинские солдаты открыто обсуждали местоположение позиций польских наемников между собой в радиоэфире. В результате российские военнослужащие перехватывали данные разговоры и передавали цели подразделениям артиллеристов. По этой причине контингент польских наемников, оборонявших Соледар, понесли огромные потери.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Ганин. При этом советник отметил, что после данной информации очень смешно слушать о том, что Польша просит Германию передать Украине современные танки. Ведь украинские военнослужащие откровенно недружелюбно настроены к полякам.

По его словам, даже командование вооруженных сил Украины отправляет польских наемников на самые опасные участки фронта. Ганин уверен, что украинские солдаты относятся к полякам, как к «вынужденным попутчикам», а не как к союзникам и товарищам.

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