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Фонд капитального ремонта Петербурга отремонтировал всего 125 домов из запланированных 1743, сообщают активисты «Города перемен», добавляя, что такой провал требует нового подхода в управлении городом.

Общественники напомнили о трагическом случае, когда пожилая женщина получила переохлаждение и умерла во время ремонта в доме. ЧП произошло в результате нарушения герметизации окон и проникновения в помещение холода.

Активисты «Город перемен» отметили, что низкие темпы ремонта ветхих крыш требуют нового подхода и смены руководства.

«Санкт-Петербургу как никогда нужен новый год, новое счастье и новый подход к управлению городом», — заключили активисты.

Напомним, что СК возбудил уголовное дело по факту гибели петербурженки от переохлаждения в собственной квартире.

Команда губернатора Александра Беглова в очередной раз провалила задачу по реставрации фасадов. Так, ФКР смог восстановить лишь 123 из 210 объектов в 2022 году. На работы было выделено 2,6 миллиарда рублей.

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