В Петербурге набирает обороты деятельность по ремонту исторических зданий, добросовестные предприниматели таким образом спасают объекты культурного наследия (ОКН) от сноса и разрушения. Об этом заявил активист и координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов.

Подводя итоги 2022 года в комментарии журналистам, он рассказал о положительной динамике в вопросах сохранения ОКН и градозащиты в Петербурге.

При этом активист подчеркнул, что чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым не особо поддерживают инициативы бизнеса, по этой причине предприниматели вынуждены «платить втридорога» за каждый объект, хотя эти средства могли бы пойти на спасение других зданий, отмечает общественник.

Литвинов неоднократно выступал с инициативой поощрять добросовестных строителей различными преференциями, в виде льгот, например. Но в Смольном это предложение не нашло одобрения.

«Можно было бы сделать схему, согласно которой, отремонтировал несколько домов, следующий получаешь бесплатно или на каких-то льготных условиях при торгах. Но ничего подобного. Никаких льгот, ничего чиновники не рассматривают для бизнеса», — рассказал активист.

Более того, чиновники Смольного всячески противодействуют стремлению предпринимателей, это выражается в различных штрафах и целом наборе бюрократических процедур, которые самым фатальным образом могут отразиться на статусе исторического объекта.

Ранее СМИ писали, что нескольким активистам движения «Живой город» грозит административный арест за попытку спасения от сноса здания исторического наследия Петербурга.