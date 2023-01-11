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Аудитория Telegram-канала губернатора Александра Беглова существенно сократилась. Просмотры на публикациях с 40 тысяч снизились до 4 тысяч. Пишет “Голос регионов“.

Публицист Павел Смоляк обратил внимание на статистику официальных соцсетей градоначальника Петербурга и проанализировал данные. Так, за последнюю неделю от Беглова в Telegram отписалась тысяча пользователей. Нынешнее количество (93 тысячи человек) также постепенно уменьшается.

СМИ обратили внимание на тотальное снижение просмотров постов на Tg-канале Беглова

Стоит обратить внимание и на статистику просмотров. Раньше публикация могла набрать 40 тысяч прочтений. Сейчас их количество упало до 4 тысяч.

Ранее журналисты сообщали о накрутке подписчиков у главы города. Они отмечают, что пресс-служба около полугода покупала ботов для губернатора. В результате в конце октября у главы Смольного была 51 тысяча подписчиков. Уже в период с 17 по 25 ноября аудитория выросла почти вдвое, до 95,3 тысячи.

При этом покупка ботов имела место и раньше. Еще в июне специалисты стали «накручивать» подписчиков Беглову. Тогда у канала было не более 16 тысяч читателей.

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