ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Председатель комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что киевская власть поставила интересы Североатлантического альянса выше интересов украинского народа. По словам, депутата, это является настоящим предательством граждан Украины со стороны их правительства.

Слуцкий отметил, что украинцев никто не спросил о том, хотят ли они быть «живым щитом» для Североатлантического альянса. Согласны ли они отдавать свои жизни ради целей НАТО по ослаблению России. «Это форменное предательство своего народа», – подчеркнул государственный деятель. Данный комментарий Леонид Слуцкий дал по поводу заявления украинского главы Минобороны Алексея Резникова.

Напомним, что Алексей Резников заявил, что Украина выполняет миссию НАТО. Причем Резников прямым текстом сказал, что не Североатлантический альянс «проливает свою кровь, а Украина», поэтому он просто обязан предоставлять оружие.

Вам может понравиться

La Repubblica: Америка обратилась к Италии с важным требованием по украинскому вопросу

Итальянское издание La Repubblica опубликовало материал, согласно которому Штаты решили надавить на итальянское правительство с целью организации новых поставок вооружения для Украины. В публикации отмечается, что помощник американского президента по

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» проходят военную подготовку для выполнения боевых задач

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, на котором показана подготовка новых экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв» к выполнению боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Как видно на опубликованных

В ЛНР рассказали о приказе для ВСУ отступить из Соледара

Украинские вооруженные силы в ближайшие дни могут полностью оставить свои позиции в Соледаре в ДНР. Об этом рассказал Виталий Киселев, представитель Министерства внутренних дел Луганской народной республики. Об этом он