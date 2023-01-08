Председатель комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что киевская власть поставила интересы Североатлантического альянса выше интересов украинского народа. По словам, депутата, это является настоящим предательством граждан Украины со стороны их правительства.

Слуцкий отметил, что украинцев никто не спросил о том, хотят ли они быть «живым щитом» для Североатлантического альянса. Согласны ли они отдавать свои жизни ради целей НАТО по ослаблению России. «Это форменное предательство своего народа», – подчеркнул государственный деятель. Данный комментарий Леонид Слуцкий дал по поводу заявления украинского главы Минобороны Алексея Резникова.

Напомним, что Алексей Резников заявил, что Украина выполняет миссию НАТО. Причем Резников прямым текстом сказал, что не Североатлантический альянс «проливает свою кровь, а Украина», поэтому он просто обязан предоставлять оружие.