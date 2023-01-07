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Как сообщает «Московский Комсомолец», информация о гибели командиров из Чеченской Республики в зоне проведения специальной военной операции является откровенной небылицей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни написал, что в последнее время в Сети начала появляться информация о том, что в зоне спецоперации были убиты чеченские командиры, однако эти данные не соответствуют действительности. Кадыров заявил, что все чеченские командиры находятся в полном здравии и хорошем расположении духа, у них хороший боевой настрой на достижение побед в спецоперации.

Рамзан Кадыров уверен, что подобные слухи распространяют «злые языки», которые проживают в «комфортных условиях, сидят на мягких диванах, пьют сладкий чай или кофе, которые были куплены на пособия, полученные от налогов с местных ЛГБТ-клубов», на территории европейских стран.

Напомним, что еще в декабре Кадыров сообщал о том, что вооруженные силы Украины несут огромные потери личного состава в ожесточенных боях в окрестностях Соледара и Артемовска.

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