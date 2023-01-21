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Тиктокеры с Украины выложили в сеть видеоролик про Анталью и этим самым серьезно разозлили жителей Турции. Об этом рассказал местный ресурс 100TV.

В ролике, который вызывал грандиозный скандал, снята группа граждан Украины. Подпись под опубликованным видео гласит, что турки называют приехавших украинцев иностранцами, но на самом деле иностранцы в Анталье – это турки.

Публикация привела к острой реакции со стороны местных граждан не только в Анталье, но и на территории всей страны.

В источнике говорится, что после начала специальной операции большая часть украинцев приехала именно в Турцию и поселилась в Анталье. Турки гостеприимно приняли их, поэтому видеозапись украинских тиктокерв вызвала такой резонанс.

После скандала аккаунт с опубликованным роликом украинцев был удален.

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