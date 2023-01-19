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Сотрудники СК РФ начали расследование преступлений, совершенных военными Украины против российских военнопленных.

Ранее Алексей Лукоянов, российский военнослужащий, после возвращения из украинского плена рассказал, что представители ВСУ пытали русских солдат, избивали и заставляли петь гимн Украины.

Позже в ДНР выложили видеозапись, на которой житель Макеевки, освобожденный из плена по программе обмена, рассказал о перенесенных пытках.

В канале Телеграм Следственного комитета указано, что российские следователи расследуют преступления, совершенные вооруженными формированиями Украины. Все факты будут проверены, будут заведены уголовные дела.

Издевательства над российскими военнопленными на Украине фиксировались и ранее.

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