После того, как Вашингтон и Франция отправят в Киев боевую технику, заявленную в рамках очередного пакета военной помощи, страны Запада начнут поставлять на Украину более тяжелую технику. Об этом рассказал Константин Сивков, доктор военных наук.

Военный эксперт отметил, что пока Киев получит только легкие машины. Это боевые машины пехоты Bradley американского производства, французские танки модели AMX-10, которые оснащены 75-мм пушкой. Также заявлены бронированные автомобили разведывательного типа, которые еще называют колесными танками, они несут 105-мм пушки.

Данная боевая техника поможет ВС Украины идти в наступление в отдельных направлениях в зоне СВО. Далее, по мнению эксперта, Запад начнет присылать в Киев более серьезную боевую технику для поддержки вооруженных сил Украины.