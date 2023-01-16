В окрестностях Севастополя в небе были слышны звуки работы противовоздушной системы обороны. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российская система ПВО уничтожила украинские беспилотные летательные аппараты.

По информации Развожаева, украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены над морем. Сообщается, что вооруженные силы Украины пытались атаковать военный аэродром Бельбек, расположенный к северо-западу от Севастополя.

Позже губернатор Севастополя заявил, что всего над морем в окрестностях Севастополя было сбито семь украинских БПЛА. При этом он добавил, что вся гражданская и военная инфраструктура в результате атаки беспилотников ВСУ не пострадала. Все профильные экстренные службы города готовы к любому развитию ситуации.

Напомним, что на территории Республики Крым действует «желтый» уровень террористической опасности, предполагающий средний уровень режима реагирования.