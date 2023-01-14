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Ночью в субботу произошло срабатывание системы ПВО в Мелитополе и Бердянске Запорожской области. Причиной стали ракеты, выпущенные ВСУ.

Администрация Бердянска написала в своем канале Телеграм, что около 5 утра украинские боевики выпустили две ракеты большой дальности, которые были нацелены на мирные районы города Бердянска.

Однако их попытка не удалась благодаря своевременному срабатыванию средств противовоздушной обороны. Смертоносные ракеты были сбиты еще до того, как подлетели к городу.

Обломки сбитых ракет рухнули в черте города. В результате выбиты окна в рядом находившихся домах, повреждены линии электропередач и дорожное полотно.

Ранее вооруженные силы Украины ни разу не выпускали ракеты по Бердянску.

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