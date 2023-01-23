Военный эксперт Вячеслав Шурыгин во время своего интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, что Украина сейчас охвачена очередной волной мобилизации. Причем, по словам эксперта, на военнообязанных «объявлена охота».

Шурыгин отметил, что предстоящей весной ВСУ ощутит острую необходимость в пополнении личного состава. Но острый дефицит человеческого ресурса может даже привести к коллапсу. Дело в том, что основная масса мотивированных украинцев уже отправилась на фронт после предыдущих волн мобилизации. И теперь военкоматы набирают всех подряд.

Эксперт отмечает, что киевскому режиму необходимо отправить в зону СВО как минимум 150 тысяч человек. Поэтому Киев пойдет на все возможные меры. Шурыгин отмечает, что недостаток человеческого ресурса приведет к тому, что командование ВСУ не сможет организовать наступление весной или летом в текущем году. Шурыгин назвал ситуацию с мобилизацией на Украине авральной. По его словам, более 80% новых мобилизованных совсем не служили в армии. А если и служили, то это было очень давно, поэтому военные навыки были утрачены.