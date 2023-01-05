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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду 4-го января 2023 года заявил, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые уже стоят на вооружении нового фрегата проекта 22350 под названием «Адмирал Горшков» могут преодолеть любую существующую на сегодняшний день в мире систему ПВО или ПРО.

Шойгу добавил, что новые российские ракеты способны преодолеть расстояние до одной тысячи километров с максимальной скоростью в 9 Махов. Такое заявление глава оборонного ведомства России сделал во время торжественной церемонии, которая была приурочена к началу боевой службы фрегата «Адмирал Горшков». В процессе церемонии также принял участие и президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи.

Также Сергей Шойгу добавил, что российский военный корабль теперь способен наносить мощные и очень точные ракетные удары по целям противника, которые расположены как на суше, так и на море. Главной отличительной особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является их неуязвимость для существующих систем ПВО и ПРО.

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