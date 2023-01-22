Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одной из социальных сетей канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал видеозапись, в которой он обратился к французам в честь 60-й годовщины с момента подписания между Францией и Германией Елисейского договора. При этом в своем обращении он внезапно вспомнил Владимира Путина и украинский конфликт.

В своем обращении Шольц сказал, что спустя 60 лет после подписания мирного договора можно констатировать, что он успешно состоялся. Немецкий канцлер отметил, что на сегодняшний момент Германия и Франция являются настоящими партнерами. Поэтому, по его мнению, необходимо сохранить мир и европейские ценности и для следующих поколений.

Далее в своей речи Шольц резко сменил тему и заявил, что Владимир Путин не сможет одержать победу на территории Украины, поэтому необходимо усилить предоставление военной помощи вооруженным силам Украины.

Напомним, что в Париже проходят церемониальные мероприятия, посвященные 60-й годовщине подписания Елисейского договора. Соглашение было подписано между Германией и Францией в лице Конрада Аденауэра и Шарля де Голля 22 января 1963 года.

Вам может понравиться

Трампу присудили штраф в 1 млн долларов за «несерьезный» иск против Хиллари Клинтон

Миллионный штраф будет обязан выплатить прежний президент Америки Дональд Трамп за «несерьезный» иск, который он подал против Хиллари Клинтон, занимающую ранее должность госсекретаря. Об этом пишет «Газета.ру», ссылаясь на тв-канал

Daily Mail: бывшая работница иностранного легиона ВСУ угрожала предоставить компромат на украинскую армию

Британское издание Daily Mail сообщает в своем материале, что Эмеше Файк, занимающая должность по связям с общественностью в иностранном легионе вооруженных сил Украины, угрожала военному руководству Украины обнародовать данные о

Мобилизованных красноярцев с категорией Г начали отпускать домой

Мобилизованных красноярцев начали отправлять домой после того, как три месяца они пребывали в части. Причина – их состояние здоровья. Мобилизованные из Красноярского края (31 человек) заявили, что их забрали, несмотря