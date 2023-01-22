В одной из социальных сетей канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал видеозапись, в которой он обратился к французам в честь 60-й годовщины с момента подписания между Францией и Германией Елисейского договора. При этом в своем обращении он внезапно вспомнил Владимира Путина и украинский конфликт.

В своем обращении Шольц сказал, что спустя 60 лет после подписания мирного договора можно констатировать, что он успешно состоялся. Немецкий канцлер отметил, что на сегодняшний момент Германия и Франция являются настоящими партнерами. Поэтому, по его мнению, необходимо сохранить мир и европейские ценности и для следующих поколений.

Далее в своей речи Шольц резко сменил тему и заявил, что Владимир Путин не сможет одержать победу на территории Украины, поэтому необходимо усилить предоставление военной помощи вооруженным силам Украины.

Напомним, что в Париже проходят церемониальные мероприятия, посвященные 60-й годовщине подписания Елисейского договора. Соглашение было подписано между Германией и Францией в лице Конрада Аденауэра и Шарля де Голля 22 января 1963 года.