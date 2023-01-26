Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев опубликовал в своем Телеграм-канале пост о том, что борьбы американцев за свободу жителей юго-восточной части Украины в 2014-2022 годах мир так и не увидел. Таким образом, сенатор прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который заявил, что поставки танков для Украины являются «борьбой за свободу».

Косачев отметил, что предыдущие лидеры Штатов такими же словами объясняли бомбардировку Югославии. Данные действия американское правительство называло «борьбой за свободу косоваров». И бомбардировки таких стран как Ирак и Ливия, в свое время, назывались американцами борьбой за свободу местного населения. Константин Косачев подчеркнул, что таких действий не было со стороны США в отношении жителей Донбасса в 2014-2022 годах – «мир не дождался» этого.

Напомним, что лидер США Джо Байден во время своего объявления об очередной поставке вооружения для Киева (31 танк Abrams) заявил, что своими действиями Запад не представляет угроз для России. Поддержка Украины направлена на защиту ее территориальной целостности и суверенитета.