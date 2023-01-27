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Польским майором ВС Польши Веславом Гашеком были опубликованы в социальных сетях оперативные материалы о том, что СБУ занималась вербовкой членов ООН. Причем эти документы были помечены грифом секретности. Согласно обнародованным данным, служба безопасности Украины занималась «прослушкой» и вербовкой членов международной миссии ООН еще в 2016 году. Такую информацию передает издание «Московский комсомолец».

В одном из опубликованных Гашеком документов, начальник департамента контрразведки СБУ отдал распоряжение о проведении мониторинга и прослушивания разговоров членов Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). Данные действия украинская служба безопасности стала предпринимать после того, как экспертами ММПЧУ были зафиксированы факты нарушения прав человека украинскими военными в зоне АТО, в том числе пытки и расстрел мирного населения Донбасского региона украинскими националистическими группировками.

Обнародование данной информации могло очернить «имидж Украины». Во избежание этого, сотрудники СБУ проводили вербовку членов международной организации по правам человека. А это запрещено международным законодательством.

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