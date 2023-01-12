Украинская служба безопасности выдвинула обвинения против Адама Делимханова, депутата Госдумы России. Его обвиняют в том, что он посягнул на территориальную целостность украинского государства, а также поддерживает российскую спецоперацию на территории Украины.

В канале Телеграм СБУ опубликовано сообщение, где говорится, что сотрудники службы собрали доказательства того, что Делимханов участвовал в захвате Мариуполя.

Также СБУ заявила, что российский депутат стоял во главе военной группировки, в состав которой входили войска МВД России и Росгвардии в республике Чечня.

По информации ведомства, Адам Делимханов признан виноватым в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в том, что он оправдывал военную агрессию властей России против Киева.