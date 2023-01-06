Представители службы безопасности Украины сообщили, что после проведения массовых обысков в православных храмах УПЦ в четырех областях Украины, сотрудниками СБУ была изъята «прокремлевская литература», российская символика а также листовки партий, которые запрещены на территории Украины.

Сообщается, что настоятель храма Иоанна Кронштадского, который находится под Херсоном был обвинен в связях с ФСБ. В Межирицком монастыре Ровенской области у священнослужителей была изъята запрещенная на Украине «пророссийская литература». Подобная литература была найдена сотрудниками СБУ в храмах Днепропетровской области.

Напомним, что в ноябре 2022 года служба безопасности Украины ввела особо ожесточенные меры в отношении Украинской православной церкви. Священнослужители многих храмов на территории Украины подверглись допросам и обыскам. В конце ноября СБУ провела обыски в храме УПЦ в Ивано-Франковске, Черновицко-Буковинской епархии, Почаевской духовной семинарии и других храмах УПЦ.