Инженер-механик Райан Ладеманн смог спроектировать самый быстрый в мире беспилотник. Его творение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Отмечается, что дрон Lademann XLR V3 имеет вес всего лишь 490 граммов. По своему дизайну он очень сильно отличается от других видов квадрокоптеров.

Своим внешним видом он напоминает ракету с двигателями. Его аэродинамическая форма способствует низкому сопротивлению. Внизу дрона расположен маленький кронштейн, не мешающий лопастям вращаться. Взлетает беспилотник Lademann XLR V3 как и все квадрокоптеры, однако затем он может развернуться в сторону и полететь с бешеной скоростью.

По словам изобретателя Lademann XLR V3, его дрон смог достичь рекорда за счет нестандартного вида шасси, своему внешнему виду и внутренней компоновке. Для питания беспилотника установлен литиевый аккумулятор Tattu R-Line 6S LiPo. Также Райан установил в свой аппарат регулятор скорости Spedix и двигатель Cobra 2207 2450 кВт. Дрон также оснащен полетным контроллером HGLRC Zeus, GPS Beitian BN-180 и камерой-FPV Caddx Ant.