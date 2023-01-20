Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что армией ВС России были усилены обстрелы военно-морской базы ВСУ в Очакове Николаевской области. Он отметил, что российскими военными был усилен огонь по военно-морской базе в Очакове, «подвергая места расположения личного состава, военной техники и вооружения точным ударам».

Владимир Сальдо отметил, что таким образом, военнослужащие ВС РФ создают противнику условия, которые не позволят украинским боевикам осуществить высадку десанта на Кинбурнской косе. Он подчеркнул, что о намерениях ВСУ, попытаться зайти на Кинбурнскую косу, российская разведка узнает заранее. Поэтому любые попытки ВСУ высадить свой десант российскими войсками пресекаются.

Министерством обороны России объявлено, что оборону на Кинбурнской косе в Херсонской области героически держится оборона российскими подразделениями совместно с казаками-добровольцами Терского казачьего войска. Они оперативно отбивают попытки ВСУ высадить свой десант на Кинбурнской косе.